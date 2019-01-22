Esed rejiminden saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Halep ilinin batısında bulunan yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarında yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki askeri muhaliflerin cephe hatlarına ve sivil yerleşimlere gün boyu saldırılarını sürdürdü.

Hama'nın kuzeyindeki Kefer Zita, Latemne ve Morik ilçeleri çevresine, Halep'in batı kırsalındaki Havir köyüne ve İdlib'in güneydeki Cercenaz beldesi ile Tüh köyüne, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ve roket saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Halep Sivil Savunma Müdürü (Beyaz Baretliler) Ömer Hac Ubeyda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havir köyüne yoğun topçu atışı saldırısı sonucu biri çocuk 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 sivilin yaralandığını bildirdi.

Hac Ubeyda, yaralıların arasında durumu ağır olanların bulunduğunu ifade etti.