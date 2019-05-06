Esed rejiminden silahtan arındırılmış bölgeye sızma girişimi

İDLİB/ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejimi güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde Türkiye ve Rusya'nın mutabakatı neticesinde silahtan arındırılmış bölgeye sızma girişimi düzenlerken, buna karşılık veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile rejim güçleri arasında yoğun çatışmalar sürüyor.

ÖSO'ya bağlı Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin bileşenlerinden Nasır Ordusu'nun sözcüsü Muhammed Raşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin, sabah erken saatlerde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmında, Hama'nın kuzey kırsalındaki Kifrenbude ilçesine bağlı El Çenabire köyüne ilerlemeye çalıştığını söyledi.

Raşit, "Muhalifler olarak orta ve hafif silahlarla tuzak kurduk. Çok sayıda rejim unsuru ve İranlı milisi etkisiz hale getirdik. Şu an rejim olay yerine zırhlı personel taşıyıcı nakli için anons yapıyor." diye konuştu.

Rejime ait savaş uçakları da kara saldırılarına destek veriyor. Çatışmalar yoğun şekilde sürüyor.