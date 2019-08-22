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Esed rejiminden TSK gözlem noktasına taciz atışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 12:32 | Son Güncelleme

Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 8 nolu TSK gözlem noktasına taciz atışı yaptı

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 8 nolu gözlem noktasına taciz atışı yaptı.

Rejime ait savaş uçakları, İdlib'in güneydoğusundaki Maaretinuman ilçesinde yer alan 8 nolu gözlem noktasının yakınına ağır makineli tüfeklerle ateş etti.

Atış neticesinde herhangi bir hasar oluşmadı.

Sirman bölgesindeki 8 nolu nokta, rejimin dün kuşatmaya aldığı Han Şeyhun ilçesinin kuzeyinde bulunuyor.

Rejim, Rusya'nın ve İran destekli yabancı terörist grupların yardımıyla son 10 gündür İdlib'in güneyinde ilerliyor.

Söz konusu bölgeden 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana 1 milyona yakın sivil Suriye-Türkiye sınırı hattına göç etti.

Yerel kaynaklar, saldırıların Maaretinuman ve Serakib ilçelerine yayılması halinde yerinden edilenlerin sayısının 1,5 milyona ulaşabileceğini belirtiyor.

Rejim, 19 Ağustos'ta 8 nolu noktanın güneyindeki Morik'te bulunan 9 nolu noktaya intikal esnasında TSK konvoyuna hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştı.

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İdlib TSK

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