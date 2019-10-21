Esed rejiminin hapishanelerinde 14 binden fazla kişi işkenceden öldü

SNHR raporuna göre, Esed rejimi fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet içeren 72 ayrı işkence türü uyguluyor. Esed rejimi tutuklulara fiziksel olarak 39, sağlık durumlarını ihmalde 6, cinsel istismarda 8, psikolojik işkence ve insan onuruna hakarette 8, askeri hapishane işkencelerinde de 9 farklı metot kullanıyor.

Raporda ayrıca Esed rejiminin hapishanelerinde tutuklu bulunan ve zorla kaybedilen insan sayısının 130 bine ulaştığı ve iç savaşın başladığı günden bu yana 1,2 milyon insanın alıkonulduğu belirtildi.

SNHR'nin yayımladığı rapora göre, Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Esed rejiminin işkencesi altında 173'ü çocuk 14 bin 131 kişi hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 2011'den bu yana Esed rejiminin işkencesi altında 173'ü çocuk, 14 bin 131 kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edilebildiğini bildirdi.

Rejimin işkence yöntemleri arasında el ve ayak tırnaklarının kerpeten benzeri cisimlerle sökme, saçlarını yolarak koparma, kulak ve cinsel organlar dahil uzuvlarının makas gibi kesici aletlerle koparılması, el, dil ve burun gibi bedenin hassas noktalarına çivi çakılması gibi işkenceler de tespit edildi.

Rejimin fiziksel işkence uygulamaları arasında, mağdurun vücudunun farklı yerlerine kaynar su dökme, başını suya sokarak boğma hissi verme, elektrikli sopayla vücuduna elektrik verme, mağduru çıplak bir şekilde metal sandalyeye oturtarak sandalyeye elektrik verme, naylon poşeti yakarak vücuduna damlatma, bedeninde sigara söndürme, mağdurun parmaklarını, saçlarını ve kulaklarını çakmakla yakma, ısıtılmış metali bedeninin farklı bölgelerine değdirerek cildini yakma, kızgın yağı bedenine damlatma, yanıcı böcek ilaçlarını üzerine dökerek yakma gibi insanlık dışı yöntemler yer alıyor.

Ayrıca rejimin tutukluları zorla çalıştırma ve hücrede yalnız bırakma gibi insan haklarına aykırı uygulamaları da mevcut.

-Tutukluların sağlık durumu ihmali

Tutukluların küçük odalarda yaklaşık 50 kişinin kaldığı rejim hapishanelerinde, güneş ışığı ve oksijen yoksunluğu nedeniyle hastalıkların arttığı ve aynı zamanda kolaylıkla yayıldığının vurgulandığı rapora göre, Esed rejimi hapishanelerinde sağlık durum ihmalini kasıtlı olarak uyguluyor. Bu uygulamalar arasında mağdurların ilaç ve ve tıbbi müdahaleden mahrum bırakılması, banyo yapma ve kişisel temizliklerini sağlamalarına engel olunması, elbiselerini değiştirmelerine izin verilmemesi, gıda, su ve uykudan mahrum bırakılmaları gibi işkenceler yer alıyor.

-Tutuklara cinsel istismar ve psikolojik işkence

Tutukluların cinsel taciz, tecavüze maruz kalmaları, soyunmaya zorlanmalarının yanı sıra hapishane görevlilerinin tutukladıkları insanları eşlerine tecavüz etmekle tehdit etmesi gibi işkenceler de bulunuyor.

Psikolojik işkencelerin çoğunlukla kullanıldığı Esed rejimi hapishanelerinde tutuklular, hayvan taklidi yapmaya, diğer tutuklulara yapılan işkenceleri izlemeye ve ölenlerin cesetleriyle aynı koğuşta kalmaya zorlanıyor.