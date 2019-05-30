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Esed rejiminin hava saldırılarında 5 sivil daha öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 12:42 | Son Güncelleme

Suriye'de Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 5 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejimi, sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki Han Şeyhun ve Marratinnuman ilçeleri, Abidin, Şeyh Mustafa köyleri ile Hama'nın Kefer Zita ilçesi ve Şehrenaz köyüne kara ve hava saldırıları düzenliyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, hava saldırılarında Marratinnuman ilçesinde 5 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaraladı.

Böylece Esed rejimi ve destekçilerinin son 3 günde düzenlediği saldırılarda 40'tan fazla sivil hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ekipleri yoğun bombardıman altında arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana yapılan saldırılarda en az 276 sivilin yaşamını yitirdiğini, 680'dan fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne bir 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
5 sivil hava saldırısı İdlib marratinnuman

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