Esed rejiminin İdlib'deki ateşkes ihlalleri

İSTANBUL/İDLİB (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejiminin İdlib'de Soçi mutabakatına rağmen günlük bazda yaptığı ateşkes ihlallerini kınadı.

Muhaliflerin çatı örgütü SMDK, İstanbul'da 10-11 Kasım'da düzenlediği 42. genel kurul toplantısında sonuç bildirisi kabul etti.

Bildiride, rejim ve destekçisi güçlerin İdlib'de Soçi mutabakatına rağmen günlük olarak saldırı düzenlediği vurgulanarak bu ihlaller kınadı.

Bildiride ayrıca Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki ve terörden arındırılan bölgelerde sivillere verilen hizmet kalitesinin artırılması ve çalışma mekanizmalarının müzakere edildiği belirtildi.

Alıkonulanların serbest bırakılmasına ilişkin oluşturulan uluslararası inisiyatiflerin değerlendirildiği ifade edilen bildiride, tarafların söz konusu dosyayı aktif şekilde ele almadığı kaydedildi.

Bildiride, son dönemde Esed rejimine yakın ve savaş suçu işlemiş kişiler hakkında uluslararası kuruluşlar nezdinde davalar açılmış olması memnuniyetle karşılandı.

