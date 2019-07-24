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Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 2 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 14:15 | Son Güncelleme

Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava ve kara saldırıları sürüyor - Rejimin hava saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yoğun saldırıları devam ediyor. Rejimin hava saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlem evi, Esed rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib ilinin Ariha ve Marratinnuman ilçeleri, Der Sünbül ve Temaniye köyleri ile Hama ilinin Morik ilçesi, Sermaniye, Lahaya ve Hevice köylerine hava ve kara saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Gözlem evine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları da İdlib'in Han Şeyhun ilçesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejiminin hava saldırılarında Marratinnuman'da 2 sivil yaralanırken, Ariha'da da 2 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'in Serakib ve Marratinnuman ilçelerindeki pazar yerlerine önceki gün düzenledikleri hava saldırılarında 50 sivil yaşamını yitirmişti.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Esed İdlib Rusya Suriye

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