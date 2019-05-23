Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında sivil kayıplar artıyor

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere sabah saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, sabah saatlerinden itibaren "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'in Kefrenbil ilçesi ve Hiş, Kefer Sicne ve Termela köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalındaki Kefrenbüde ilçesine hava saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden bu yana Kefrenbil ilçesine, Hiş ve Kefer Sicne köylerine düzenlenen hava saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti.

Böylece son 2 günde Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında en az 30 sivil hayatını kaybetti.

- "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.