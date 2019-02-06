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Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 22:56 | Son Güncelleme

Rejim ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere düzenledikleri saldırılarda 7 sivil yaralandı

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere yaptıkları topçu saldırılarında 7 sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'in Cercenaz ve Tuh beldesi ile Temaniye ve Sukeyk köyleri, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Morik ilçeleri ile Zekat, Hasraya ve Marakbe köylerine topçu saldırısı düzenledi.

Rejim güçlerinin akşam saatlerinde yoğunlaştırdığı saldırılarında Cercenaz beldesinde 7 sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, hedef alınan yerleşimlerde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Rejim güçlerinin sabah saatlerinde sivil yerleşimlere düzenlediği top ve roket saldırısında bir çocuk hayatını kaybetmişti.

Rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne ocak ayındaki hava ve kara saldırılarında 30 sivil yaşamını yitirmiş, 180 sivil yaralanmıştı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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7 yaralı Cercenaz İdlib sivil savuma

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