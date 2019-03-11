Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor

İDLİB (AA) - Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların Suriye'nin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırlarındaki sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği saldırılarda 3 sivil öldü, 14 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, gün içinde İdlib'in Han Şeyhun ve Serakib ilçelerine, Bidama ve El Temaniya beldesine, Um Celal, Tel Mennis,El Kassabiyye, El Halahil ve Han Es Sübül köyleri ile Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamne ve Kefer Zita ilçelerine yoğun top ve roket saldırıları düzenledi.

İdlib Sivil Savunma Müdürü (Beyaz Baretliler) Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gün içinde Esed rejimi ve destekçilerinin yaptığı saldırılarda 3 sivil öldü, 14 sivil yaralandı." dedi.

Dün gece geç saatlerde de aynı bölge hedef alınmış, 4 sivil hayatını kaybetmiş, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 sivil yaralanmıştı.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 124 sivil hayatını kaybetti, 362'den fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

