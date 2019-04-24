Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor

İDLİB (AA) - Suriye'de rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.

Rejim güçleri, İdlib'in güneydoğusunda İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde yer alan Serakib ve Han Şeyhun ilçelerine, El Hanbuşiyye köyüne, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Keferzita ilçelerine, batı kırsalındaki El Huveyz, El Amikiyye, al İnkavi köylerine bugün de yoğun şekilde top, roket ve havan saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Serakib'e yönelik saldırılarda 1 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı. Diğer bölgelerdeki sivil kayıplara ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

- Son 2 günde 23 sivil öldü

İdlib'in Cisir eş Şuğur ilçesinde sabah saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama gerçekleşmiş ve 15 sivil yaşamını yitirmişti.