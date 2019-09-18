Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib güney kırsalındaki yerleşimlere topçu saldırıları devam ediyor.

Esed rejimi İdlib ve Hama'nın illerinde bazı sivil yerleşimlere kara saldırılarını sürdürdü.

Rejim güçleri, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in güneyindeki Kefrenbil ilçesi ile Marrıthırme, Termela, Rekaya, Kefer Secne, Um Es Seyr, Şeyh Mustafa, Nukeyyir ve Ureynibe köylerine topçu saldırıları düzenledi.

Hama kırsalını da hedef alan rejim güçleri, Sırmaniyye ve Mansura köylerini topçu atışlarıyla bombaladı.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bine ulaştı.

