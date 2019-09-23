HABER

Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

Esed rejiminin İdlib'in güney kırsalındaki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarında bir sivil hayatını kaybetti, üç sivil yaralandı

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejiminin, Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'in güney kırsalındaki yerleşimlere top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla düzenlediği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, üç sivil yaralandı.

Rejim güçleri, dün gece saatlerinde İdlib'in güneyindeki Marrıthırme, Et Tuh, Has ve Kefer Avid köylerine top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırılar düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün gece geç saatlerde İdlib'in Kefer Avid köyüne düzenlenen saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi, üç sivil yaralandı.

Esed rejiminin ve destekçisi Rusya'nın ay başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava ve kara saldırılarında 20'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bine ulaştı.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
(Özel) Gebelikte yapılan doğru egzersizler süt miktarını artırıyor(Özel) Gebelikte yapılan doğru egzersizler süt miktarını artırıyor
Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladıBakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib kefer avid saldırı

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kadın kılığına giren cinayet zanlıları yakalandı

Emniyet Müdürü talimat verdi! Özel ekip yakaladı

Datça açıklarında deprem

Datça açıklarında deprem

Askere giderken alınacaklar listesi! Erlere ne verilir, giderken ne götürmek gerekir?

Askere giderken yanınızda neler götürmelisiniz?

Adnan Oktar davasında beşinci duruşma

Adnan Oktar davasında beşinci duruşma

İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

99/4 askerlik yerleri açıklandı mı? E- devlet girişi ile askerlik yeri nasıl öğrenilir?

Askerlik yerleri açıklanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.