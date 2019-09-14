HABER

Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 1 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 13:15 | Son Güncelleme

Esed rejiminin İdlib'e saldırılarında 1 sivil öldü

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ülkenin kuzeybatısında yer alan İdlib ilindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 1 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi, sabah saatlerinde İdlib'in güneyindeki Kefrenbil ilçesi ile Kefer Secne, Has, Kirisa, Termela ve Marrıthırme köylerini kara saldırılarıyla hedef aldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejimin topçu saldırısında Has köyünde bir sivil hayatını kaybetti.

Saldırılarda yaralanan siviller Sivil Savunma ekiplerince tedavi edilmek üzere sağlık merkezlerine kaldırıldı.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı 1 milyon 42 bine ulaştı.

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
İSTE, TEKNOFEST'te 3 ekiple yarışacakİSTE, TEKNOFEST'te 3 ekiple yarışacak
Ralli şampiyonasına protestoya 'pankart yasağı' engeliRalli şampiyonasına protestoya 'pankart yasağı' engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esed İdlib saldırı

En Çok Okunan Haberler

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

Şişli'de iş merkezinde korkutan yangın

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

İntihar eden kadının eşi konuştu: Benimle ilgili bir problemi yoktu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Yer: Esenyurt... Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.