HABER

Esed, Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 14:11 | Son Güncelleme

Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını hiçe sayarak Han Şeyhun ilçesini ele geçirdi

İDLİB (AA) - Rusya'nın hava desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını çiğneyen Beşşar Esed rejimi güçleri, Han Şeyhun ilçesini hakimiyetine aldı.

İran destekli yabancı terörist grupların ve Rus özel kuvvetleri ile paralı askerlerinin karadan desteğini alan rejim, ilçeye girmek için operasyon başlatmıştı.

Rejim güçleri, ilçeye batı yönünden girişte bulunan Fakir ve Nimr kontrol noktalarını ele geçirdikten sonra, dün öğle saatlerinde Hazzanat noktasını da almış ve ilçeyi her yönden çevrelemişti.

Bu hamleyle ilçeyi kuzeydoğusundan da kuşatan rejim güçleri, ilçe merkezine girdi.

Han Şeyhun'un yanı sıra, güneyindeki Morik ve Kefer Zita ilçeleri de rejimin muhasarasında kaldı.

Rusya, Esed rejimi ve İran güçlerine, Han Şeyhun saldırıları sırasında yoğun hava desteği vermişti.

- İlçeden 112 bin kişi kaçmak zorunda kaldı

İdlib'e bağlı Han Şeyhun ilçesi, 4 Nisan 2017'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturmuştu.

ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurmuş, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini doğrulamıştı.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Han Şeyhun'u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti.

Ancak Han Şeyhun, Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaya devam etti.

Rusya, İran destekli terörist gruplar ve Esed rejiminin saldırılarında Han Şeyhun'da yaşayan yaklaşık 112 bin sivil yerinden edildi.

İlçe merkezinde şu an sivil bulunmuyor.

Motoruyla ezip, acımadan bıçakladı! Eski karısına palayla saldırdıMotoruyla ezip, acımadan bıçakladı! Eski karısına palayla saldırdı
Teknoloji gelişti ama onlara ilgi hiç azalmadıTeknoloji gelişti ama onlara ilgi hiç azalmadı
Sel sonrası dükkanlarda temizlik mesaisiSel sonrası dükkanlarda temizlik mesaisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Han Şeyhun

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye’de makilik alanda yangın

Fethiye’de makilik alanda yangın

Son dakika: İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Göreve giderken kaza yapan özel harekat polisi şehit oldu

Özel Harekat Polisi şehit oldu

General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Son dakika: Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.