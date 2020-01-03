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  4. Esed'den İran'a "Süleymani" taziyesi

Esed'den İran'a "Süleymani" taziyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 20:08 | Son Güncelleme

Esed'den İran'a "Süleymani" taziyesi

Suriye rejimi lideri Beşşar Esed, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Rejimin haber ajansı SANA'nın haberine göre, Esed, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesi nedeniyle Hamaney ve Ruhani'ye taziye telgrafları gönderdi.

Washington yönetiminin "terör destekçisi olduğunu" savunan Esed, İranlı komutanın ölümünden üzüntü duyduğunu ve kendilerine verdiği desteği unutmayacaklarını ifade etti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin öldürülmesini, "Suriye'deki sivillere yönelik ihlallerden sorumlu savaş suçlusunun sonu" olarak değerlendirmişti.

- Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının intikamını alacaklarını belirtmişti.

Süleymani, Suriye iç savaşında oynadığı rolle tartışma konusu olmuştu. İranlı komutan, Afganistan, Pakistan ve İran'dan çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı Suriye'ye getirerek, Esed rejimi saflarında savaştırmıştı.

Süleymani, Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün de iç savaşa katılmasında pay sahibiydi. Rejim güçleri safında örgütlediği on binlerce silahlı unsurla, iç savaşta rejime destek olan Süleymani, sivillere yönelik işlenen bazı katliamlar konusunda muhaliflerce sorumlu tutuluyordu.

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