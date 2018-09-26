HABER

Esed'in DEAŞ üzerinden Soçi mutabakatını baltalamaya çalıştığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 15:20 | Son Güncelleme

Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat: "Suriye'nin Bukemal bölgesinden yüzlerce DEAŞ militanı, Türkiye-Rusya mutabakatını bozmak üzere otobüslerle İdlib'e taşındı"

Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat Suriye'de Beşşar Esed rejiminin terör örgütü DEAŞ'ı yönlendirerek Soçi mutabakatını baltalamaya çalıştığını iddia etti.

Dürzi lider Canbolat, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ Suriye rejiminin direktifleri doğrultusunda, Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmayı bozmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin Bukemal bölgesinden yüzlerce DEAŞ militanı, Türkiye-Rusya mutabakatını bozmak üzere otobüslerle İdlib'e taşındı." diyen Canbolat, DEAŞ'ın daha önce de savunmasız sivillere yönelik katliam yapmak için militanlarını Suriye'nin El-Hacer el-Esved bölgesinden Süveyde vilayetine gönderdiğine dikkati çekti.

Suriye'nin Süveyde vilayetinde 25 Temmuz'da düzenlenen ve daha sonra terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırılarda 240'dan fazla kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 kişi kaçırılmıştı.

PARTNER Erteleme hastalığı nedir? Erteleme hastalığından kurtulmak için 10 etkili tavsiye! Erteleme hastalığı nedir? Erteleme hastalığından kurtulmak için 10 etkili tavsiye!
Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdiRahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi
HDP'den af teklifine ilişkin açıklamaHDP'den af teklifine ilişkin açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Soçi mutabakatı terör örügüt DEAŞ Velid Canbolat

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

Sürücüler bu yaya geçidini görünce mecburen yavaşlıyor

Sürücüler bu yaya geçidini görünce mecburen yavaşlıyor

MHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazla

MHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazla

Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi

Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.