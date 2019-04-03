"Esed'in kimyasal silah kullanımı araştırılmaya devam edilmeli"

Silah Kontrol Birliği, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin halkına karşı kimyasal silah kullanmaya devam ettiğini belirterek, uluslararası camiayı Esed'i sorumlu tutmaya çağırdı.

Merkezi Washington'da bulunan Silah Kontrol Birliği (Arms Control Association), Han Şeyhun kimyasal silah katliamının ikinci yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Beşşar Esed'in, sarin ve klorin gazı saldırılarındaki sorumluluğunu teyit eden birçok Birleşmiş Milletler (BM) raporuna rağmen "dehşete düşüren" silahları kendi halkına doğrultmaya devam ettiği vurgulanarak, "Esed'i uluslararası hukuku ihlali nedeniyle sorumlu tutmak için kimyasal silahların kullanımına ilişkin araştırmalar yeniden başlamalı." ifadesi kullanıldı.

İç savaşın en "iğrenç" taraflarından birinin 2012 sonundan bu yana devam eden kimyasal silah kullanımı olduğu belirtilen açıklamada, Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütünün (KSYÖ) yürüttüğü süreç neticesinde rejimin kimyasal stokunun imha edilmiş olması gerekirken, BM-KSYÖ Ortak Araştırma Mekanizmasının (JIM) Nisan 2014, Mart 2015, Mart 2016 ve Nisan 2017'de (Han Şeyhun) rejimin yeniden bu saldırıları düzenlediğini tespit ettiği kaydedildi.