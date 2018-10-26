"Esed’in yönetimden gitmesi gerekir"

Suriye muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Nasr Hariri, Suriye’yi yıkan ve Suriyelilerin ölümünden sorumlu olan Beşşar Esed’in yönetimde kalmaması gerektiğini söyledi.

Hariri, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilere Suriye meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beşşar Esed’in Suriye yönetimini bırakması gerektiğini dile getiren Hariri, "Suriye’yi yıkan, pek çok Suriyelinin ölümünden sorumlu olan bir insanın yönetimde kalması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriye’de barışın sağlanması için dünya toplumunun ortak duruşunu desteklediklerini kaydeden Hariri, "Bu insanın (Esed) ödüllendirilmesi ve kendisini Suriye halkının yasal temsilcisi sayması kabul edilemez." diye konuştu.

Hariri, Suriye’de yabancı güçlerin olmaması gerektiğini de söyleyerek, Suriye rejimi ile anlaşan, Suriye halkına zarar getirmeyen devletlere ise saygı duyduklarını kaydetti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenme ihtimali olan Suriye konulu Astana formatındaki uluslararası yüksek üst seviye toplantılara katılabileceklerini dile getiren Hariri, “Son toplantı Soçi’de düzenlenmişti. Bir başka toplantı kasım veya aralıkta düzenlenebilir. Hangi konuların istişare edileceğini bilmiyorum. Ancak biz muhalif kanat olarak siyasi çözüme yönelik tüm adımlara açığız.” değerlendirmesinde bulundu.

