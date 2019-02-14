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"Esed'le el sıkıştığımda hayatımın en zor anlarından birini yaşadım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 20:44 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Saad Hariri: "Esed ile el sıkıştığımda hayatımın en zor anlarından birini yaşadım. Çünkü bir insanın, babasının katiline ait eli tutması kolay değil"

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 2009'da Suriye rejimi lideri Beşşar Esed ile el sıkışmakla hayatının en zor anlarından birini yaşadığını söyledi.

Hariri, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden babası ve eski Başbakan Refik Hariri'nin ölümünün 14. yılı münasebetiyle Lübnan'ın "En-Nahar" gazetesine yaptığı açıklamada, 2009 yılında baskılar altında Suriye'nin başkenti Şam'a gittiğini belirtti.

"Kendisini bitiren o ziyareti" Lübnan'ın çıkarları gereği yaptığını dile getiren Hariri, "Esed ile el sıkıştığımda hayatımın en zor anlarından birini yaşadım. Çünkü bir insanın, babasının katiline ait eli tutması kolay değil." ifadesini kullandı.

O dönem Suriye hükümetiyle yeni bir sayfa açması için kendisine Arap ve uluslararası alanda baskılar yapıldığını aktaran Hariri, söz konusu ziyaretten dolayı hala bir pişmanlık duymadığını, çünkü bunun sonucunda birkaç yıl aradan sonra iki ülkenin yeniden karşılıklı olarak elçiliklerini açtığını kaydetti.

Hariri ayrıca yeniden Esed ile bir araya gelerek el sıkışma ihtimali olup olmadığı sorulduğunda ise "Mümkün değil." yanıtını verdi.

AA muhabirine konuşan Lübnanlı siyaset uzmanı Münir er-Rabi de Suudi Arabistan'ın, 2009 yılında Başbakan Hariri'yi Beşşar Esed ile görüşmesi için Şam'a gitmeye zorladığını ileri sürdü.

Riyad yönetiminin o dönemde Esed'i İran'dan uzaklaştırmak için bir açılım yaptığına işaret eden Rabi, ancak bunun bir hata olduğunun daha sonra anlaşıldığını ifade etti.

Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri 14 Şubat 2005'te düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda Hariri'nin yanı sıra 22 kişi daha yaşamını yitirmişti.

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Lübnan refik hariri saad hariri

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