Eşeğe çarpıp, yaralı halde yol kenarında bıraktı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kimliği belirsiz sürücü, aracıyla çarparak, yaralanmasına neden olduğu eşeği yol kenarında bırakıp, gitti. Yaralı hayvan, ihbarla harekete geçen jandarma ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu tedaviye alındı. Kaza, Datça- Marmaris yolunun Balıkaşıran mevkisinin 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücü, yol kenarında başıboş dolaşan eşeğe aracıyla çarptı. Durmayan sürücü, yaralı eşeği kaza yerinde bırakıp, gitti. Yaralı eşeği görenlerin ihbarıyla jandarma ekipleri, olay yerine geldi. Eşeğin kırık olduğu anlaşılan bacakları bandajla sarılıp, sabitlendi. Su verilip, yaralı hayvanın rahatlaması sağlandı. Eşek, daha sonra olay yerine çağrılan Datça Belediyesi ekiplerine teslim edildi ve tedaviye alındı. Eşeğe çarpıp, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

