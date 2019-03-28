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Eşeğe insanlık dışı uygulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 19:35 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir eşeğin traktörün römorkuna iple bağlanarak koşturulması vatandaşların tepkisini çekti.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir eşeğin traktörün römorkuna iple bağlanarak koşturulması vatandaşların tepkisini çekti. Yaşanan eziyeti bir sürücü anbean kameraya aldı.

Turgutlu ilçesi Ova mevkiinde bir eşeğin traktörün römorkuna iple bağlanarak 4 nala koşturulması vatandaşların tepkisini çekti. İple bağlanarak koşturulan eşeğe yapılan insanlık dışı uygulama hayvan severleri ve vatandaşları çileden çıkardı. Bir sürücü tarafından kameraya alınan görüntüler yaşanan eziyeti gözler önüne serdi.

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