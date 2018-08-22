Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Tüyler ürperten tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kütahya'nın Altıtaş ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde yaşlı bir adam eşeğe tecavüz ederken basıldı.
'NİYE EŞEĞE TECAVÜZ EDİYORSUN, UTANMIYOR MUSUN'?
Bir vatandaş elindeki telefonun kamerasıyla olay sonrasını kaydetti. Kemerini bile bağlayamamış olduğu görülen sapığa sinirlenen adam, "Niye eşeğe tecavüz ediyorsun, utanmıyor musun sen?" diye sordu.
'ŞEYTANA UYDUM'
Yaşlı adam ise kendini "Karı yok, şeytana uydum" diye savundu. Adamın sözleri herkesi şoke etti. Kızgın vatandaşa bir de el sallayan sapığın pişkinliği "Bu kadar da olmaz" dedirtti.
Zavallı eşeğin ise adamın yanından uzaklaşması görüntülere yansıdı.
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