HABER

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 08:39 | Son Güncelleme

Kütahya'da yaşlı bir adam eşeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı. Sapığın, kendisini kameraya çeken vatandaşın, "Niye eşeğe tecavüz ediyorsun?" sorusuna verdiği, "Karı yok, şeytana uydum' cevabı 'pes' dedirtti. Utanmaz adam üstüne bir de kameraya el salladı.

Tüyler ürperten tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kütahya'nın Altıtaş ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde yaşlı bir adam eşeğe tecavüz ederken basıldı.

'NİYE EŞEĞE TECAVÜZ EDİYORSUN, UTANMIYOR MUSUN'?

Bir vatandaş elindeki telefonun kamerasıyla olay sonrasını kaydetti. Kemerini bile bağlayamamış olduğu görülen sapığa sinirlenen adam, "Niye eşeğe tecavüz ediyorsun, utanmıyor musun sen?" diye sordu.

'ŞEYTANA UYDUM'

Yaşlı adam ise kendini "Karı yok, şeytana uydum" diye savundu. Adamın sözleri herkesi şoke etti. Kızgın vatandaşa bir de el sallayan sapığın pişkinliği "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

Zavallı eşeğin ise adamın yanından uzaklaşması görüntülere yansıdı.

PARTNEREce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çektiEce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çekti
Gümüşhane'de teröristlerle sıcak temas!Gümüşhane'de teröristlerle sıcak temas!
Müzik yediklerimizin ve içtiklerimizin tadını nasıl etkiliyor?Müzik yediklerimizin ve içtiklerimizin tadını nasıl etkiliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tecavüz Kütahya eşeğe tecavüz

En Çok Okunan Haberler

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde deprem! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı!

Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde deprem! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı!

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

Körfez'de yeni kriz patladı! Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

Körfez'de yeni kriz patladı! Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gümüşhane'de teröristlerle sıcak temas!

Gümüşhane'de teröristlerle sıcak temas!

Şans Topu sonuçları 22 Ağustos! Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 22 Ağustos! Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu (MPİ canlı çekiliş)

Abdulkadir Selvi: Brunson olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajına zarar vermeye başlamış!

Abdulkadir Selvi: Brunson olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajına zarar vermeye başlamış!

Sayısal Loto sonuçları! 22 Ağustos Sayısal Loto çekilişi sonucu (MPİ canlı çekiliş)

Sayısal Loto sonuçları! 22 Ağustos Sayısal Loto çekilişi sonucu (MPİ canlı çekiliş)

Canan Karatay açıkladı: Tehdit almadım ama...

Canan Karatay açıkladı: Tehdit almadım ama...

Murat Hazinedar hakkında olay yaratacak iddia!

Murat Hazinedar hakkında olay yaratacak iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.