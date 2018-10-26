Eşeğin çıkardığı ses herkesi şaşırttı

Sosyal medyada yay\u0131lan bir e\u015fe\u011fin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc izleyenleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. Di\u011fer e\u015feklere g\u00f6re olduk\u00e7a farkl\u0131 ses \u00e7\u0131karan e\u015fek kameraya b\u00f6yle yans\u0131d\u0131.PARTNERUyu\u015fturucu ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kullan\u0131lan 23 u\u00e7ak ele ge\u00e7irildiKalplerin rengini mor ve sar\u0131 m\u0131 g\u00f6r\u00fcyorsunuz? \u0130kisinin de rengi asl\u0131nda...Korkan tavuk u\u00e7arak ka\u00e7t\u0131
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