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Eşeğin çıkardığı ses herkesi şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 26.10.2018 09:22 | Son Güncelleme

İlginç şekilde ses çıkaran eşeğin görüntüsü şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada yayılan bir eşeğin görüntüsü izleyenleri şaşırttı. Diğer eşeklere göre oldukça farklı ses çıkaran eşek kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
eşek anırmak

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gayet normal eşşek gini anırıyor neyi hayrete düşürüyormuş ??
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