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  4. Eşeğini döven çobana para cezası! Eşek koruma altına alındı

Eşeğini döven çobana para cezası! Eşek koruma altına alındı

31.03.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde eşeğini döven kişiye 1033 TL para cezası kesildi. Şiddet gören eşek, koruma altına alınarak barınağa teslim edildi.

Eşeğini döven çobana para cezası! Eşek koruma altına alındı

Olay, 19 Mart Cuma günü ilçeye bağlı Cilvegözü Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanın, koyun sürüsünün yanındaki eşeğini tahta çubuk ve yumrukla dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILINCA HAREKETE GEÇTİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, eşeğe eziyet çektiren kişinin H.İ. olduğunu belirledi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Adresi tespit edilen H.İ. jandarma karakoluna götürüldü. H.İ.'ye bin 33 TL para cezası kesilirken, korumaya alınan eşek Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınağa teslim edildi.

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DHA

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