Eşek arısıyla hamam böceğinin kavgasında sürpriz son kamerada.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü ilgiyle izlendi. Görüntülerde yerde bulunan hamam böceğini gören bir eşek arısı ona saldırıyor. Hamam böceği yerde ters haldeyken eşek arısına karşı gelmeye çalışırken o sırada sürpriz üçüncü bir canlı daha ortaya çıkıyor.

Kertenkele olduğu düşünülen hayvan, kavga eden böcekleri hızlı bir hamleyle mideye indiriyor. İşte amatör kameraya yansıyan o görüntü.



