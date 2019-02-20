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Eşek şakası okulu karıştırdı! 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 12:26 | Son Güncelleme

Bursa'daki Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahalesi'ndeki İhsan Dikmen İlköğretim Okulu'nda meydana gelen olay polisleri alarma geçirdi. Arkadaşlarına şaka yapmak isteyen bir öğrenci, mataralara uhu dökerek sınıftaki 12 öğrencinin zehirlenmesine neden oldu.

Bir süre sonra karın ağrısı şikayetiyle öğretmenlerinden yardım isteyen öğrencilerin içtikleri sudan zehirlendikleri iddia edildi. Okulu karıştıran iddianın ardından öğrenciler hastaneye kaldırışd.

Okulda eşek şakası

Edinilen bilgiye göre olay Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesindeki İhsan Dikmen İlköğretim okulunda meydana geldi. İddiaya göre 3G sınıfındaki arkadaşlarına şaka yapmak isteyen bir öğrenci sınıftaki öğrencilerin su mataralarına uhu döktü.
Sınıfta mataralarından su içen 12 öğrenci bir süre sonra hep birlikte karınlarının ağrıdığını söyleyince okul idaresi tarafından durum 112 ekiplerine bildirildi.
Okula sevkedilen 112 ambulanslarına bindirilen öğrenciler tedbir amaçlı hastanelere götürüldü.
Haberi alan öğrenci velileri de önce okula daha sonrada çocuklarının götürüldüğü hastanelere gitti.
Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken sınıftaki kameralarda inceleme altına alındı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Okul Bursa şaka öğrenci

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