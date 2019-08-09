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Eşekle köyleri gezerek çocuklara kitap dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 15:49 | Son Güncelleme

ERZİNCAN’ın Çayırlı ilçesine bağlı Yukarı Kartallı köyünde doğan ve ilkokulu yokluk içinde okuyan Ersin Bilge(56), yaşadığı Almanya'dan 27 yıl sonra geldiği baba ocağında, eşek sırtına yüklediği bin kitap ve kırtasiye malzemesini köy köy dolaşarak, çocuklara dağıttı.

Eşekle köyleri gezerek çocuklara kitap dağıttı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN’ın Çayırlı ilçesine bağlı Yukarı Kartallı köyünde doğan ve ilkokulu yokluk içinde okuyan Ersin Bilge(56), yaşadığı Almanya'dan 27 yıl sonra geldiği baba ocağında, eşek sırtına yüklediği bin kitap ve kırtasiye malzemesini köy köy dolaşarak, çocuklara dağıttı.
Çayırlı’nın Yukarıkartallı köyünde 1963 yılında dünyaya gelen Ersin Bilge, ilkokulu yokluk içinde okudu. Parasızlık nedeniyle kitap ve defter sıkıntısı çeken Bilge, daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. Girdiği devlet memurluğu görevinden istifa ettikten sonra, 1992 yılında Almanya’ya yerleşti. Evlenip, 2 çocuk babası olan Bilge, 27 yıl sonra doğduğu köyüne döndü.
Ersin Bilge, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için de yanında getirdiği bine yakın kitap ve kırtasiye malzemesini, eşeğe yükledi ve köy köy dolaşarak, çocuklara dağıttı. Bilge, çocuklara dünya klasiklerinden oluşan kitapların yanı sıra kalem ve defter hediye etti.
'BU BENİM ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'
Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergene de durumdan haberdar olup, Bilge'ye ulaştı.Eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
İlçedeki 11 köyde bine yakın kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtan Bilge; “Bu benim çocukluk hayalimdi. O yıllarda yokluk vardı, kitap, defter edinmek çok zordu, İstanbul’da yaşadım, yıllardır Almanya’dayım ama içimde hep bir uhte kaldı. Uzun yıllar sonra geldim ve ilk iş olarak bu hayali gerçekleştirdim. Dünya klasikleri kitapları dağıttım, çocuklar büyük sevinç yaşadı. Bu çocukların ileride çağdaş, bilgili ve eğitimli insanlar olarak ülkemiz için önemli işler yapacakları inancındayım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Eşekle köyleri gezerek çocuklara kitap dağıttıEşekle köyleri gezerek çocuklara kitap dağıttıEşekle köyleri gezerek çocuklara kitap dağıttıEşekle köyleri gezerek çocuklara kitap dağıttı

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