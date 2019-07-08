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Eşekler birinci olabilmek yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 21:18 | Son Güncelleme

60.

60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Şenliği kapsamında Konya’nın Akşehir ilçesinde, ‘Eşeğe Düz Binme’, ‘Eşeğe Ters Binme’ ve ‘En Güzel Gözlü Eşek’ yarışmaları yapıldı.

Akşehir Belediyesi ve Akşehir Nasreddin Hoca Av Doğa Spor Kulübünce, Nasreddin Hoca Stadyumu’nda gerçekleştirilen yarışmalara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik öncesi protokol üyeleri, temsili Nasreddin Hoca ve halk dansları ekipleri bir kortej yaptı. Kortejde eşeğe ters binerek halkı selamlayan temsili Nasreddin Hoca vatandaşlara fıstık ve şeker dağıttı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, temsili Nasreddin Hoca ile ilçe protokolünün de katıldığı yarışmalarda ilk olarak eşeğe düz binme yarışı yapıldı. Yarışlar öncesi yerli ve yabancı halk oyunu ekipleri tarafından gösteri sunuldu. 14 eşeğin katıldığı eşeğe düz binme yarışı 2 etapta gerçekleştirildi. Her etapta birinci, ikinci ve üçüncü olan eşekler, üçüncü ve son etapta bir kez daha yarışarak birinci, ikinci, üçüncü belirlendi. Eşeğe düz binme yarışında Mustafa Karakaya’nın 2 numaralı eşeği tüm eşekleri geçerek farklı bir şekilde birinci oldu.

Eşeğe ters binme yarışında ise biniciler eşeklere ters binerek bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Bu yarışmada ise Samet Taştan’ın 4 numaralı eşeği tüm eşekleri geçerek birinci oldu. Yarışmada son olarak en güzel gözlü eşek seçildi. Yarışmada, jüri üyeleri 14 eşek arasından en güzel gözlü eşeği seçmekte oldukça zorlandı. Yarışmada 4 günlük olan sıpa da dikkatleri çekti. Temsili Nasreddin Hoca’nın en güzel gözlü eşekleri incelerken ‘Bizim zamanımızda eşeklerin gözleri böyle çok parlamıyordu. Acaba lens mi takıyorlar’ esprisi izleyenleri güldürdü. Temsili Nasreddin Hoca’nın Jüri başkanlığında yapılan yarışmada Ali İhsan Öz’ün 3 numaralı eşeği en güzel gözlü eşek seçildi. Yarışmalarda dereceye giren eşek sahiplerine para ödülü ve kupaları yarışmayı izleyen, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, temsili Nasreddin Hoca ve Akşehir Nasreddin Hoca Av Doğa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Küçüktongarlak tarafından verildi

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı

Eşekler birinci olabilmek yarıştı
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