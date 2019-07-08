Eşekler birinci olabilmek yarıştı

60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Şenliği kapsamında Konya’nın Akşehir ilçesinde, ‘Eşeğe Düz Binme’, ‘Eşeğe Ters Binme’ ve ‘En Güzel Gözlü Eşek’ yarışmaları yapıldı.

Akşehir Belediyesi ve Akşehir Nasreddin Hoca Av Doğa Spor Kulübünce, Nasreddin Hoca Stadyumu’nda gerçekleştirilen yarışmalara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik öncesi protokol üyeleri, temsili Nasreddin Hoca ve halk dansları ekipleri bir kortej yaptı. Kortejde eşeğe ters binerek halkı selamlayan temsili Nasreddin Hoca vatandaşlara fıstık ve şeker dağıttı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, temsili Nasreddin Hoca ile ilçe protokolünün de katıldığı yarışmalarda ilk olarak eşeğe düz binme yarışı yapıldı. Yarışlar öncesi yerli ve yabancı halk oyunu ekipleri tarafından gösteri sunuldu. 14 eşeğin katıldığı eşeğe düz binme yarışı 2 etapta gerçekleştirildi. Her etapta birinci, ikinci ve üçüncü olan eşekler, üçüncü ve son etapta bir kez daha yarışarak birinci, ikinci, üçüncü belirlendi. Eşeğe düz binme yarışında Mustafa Karakaya’nın 2 numaralı eşeği tüm eşekleri geçerek farklı bir şekilde birinci oldu.