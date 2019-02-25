Eşekler karayolunda araçlarla yarıştı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinden geçen İzmir-Ankara karayolunda dört nala koşan sahipsiz eşekler hem trafiği tehlikeye düşürdü hem de görenleri şaşırttı. Yoğun trafikte adeta araçlarla yarışan 2 eşeğin o anları yolda seyir halinde bulunan bir araçtaki amatör kamera tarafından anbean kaydedildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir vatandaşın çektiği amatör görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. E-96 karayolu İzmir istikametine seyir halinde olan araçlar bir anda önlerinde koşan eşekleri gördü. Karayolunda araçlarla birlikte dört nala koşan 2 eşek hem görenleri hayrete düşürdü hem de trafikte tehlikeye yol açtı. Eşeklerin karayolunda dört nala koşma anları ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ise geniş yankı uyandırdı.



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