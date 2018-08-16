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Esenboğa Havalimanı’nda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 11:03 | Son Güncelleme

Sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminalinin önündeki alanda yangın çıktı.

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

Kokpitaero'nun haberine göre, otluk alandaki yangın nedeniyle kesif duman uzaklardan görülürken, yangına havalimanı itfaiyesi müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürüldü.


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Esenboğa havalimanı yangın

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