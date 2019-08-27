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Esenboğa Havalimanı'nda kunduz ve tilki postları ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 17:16 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, toplam 128 kunduz ve tilki postu ele geçirildi.

Esenboğa Havalimanı'nda kunduz ve tilki postları ele geçirildi

ANKARA, (DHA) - TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, toplam 128 kunduz ve tilki postu ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne gelen yolcunun Esenboğa Havalimanı'na çok sayıda hayvan postuyla geleceğine ilişkin ihbarı üzerine bakanlığın kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden çok yönlü araştırma başlatıldı. Türkiye'ye gelecek yolcuların bilgilerinin önceden alınarak, risk analizine tabi tutulduğu 'Varış Öncesi Yolcu Bildirimi' programı üzerinden yapılan araştırma sonucu söz konusu kişinin ne zaman, hangi uçakla Esenboğa Havalimanı'na geleceği tespit edildi. Elde edilen bilgi ve belgeler, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne iletildi.
Paylaşılan bilgiler sonrası Esenboğa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince şüpheli yolcuyu taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na iner inmez ihbarda belirtilen yolcu ve yolcuya ait bagajlar gözetime alındı. Bagajlarını alan kişi, gümrüğe tabi eşyası olmayan yolcuların kullandığı yeşil hattan geçerek, çıkış kapısına yönelmesi üzerine durduruldu, bagajları da X-ray cihazına yönlendirildi. Tarama sırasında, içinde şüpheli yoğunluğa rastlanan bagajlar açılarak, arandı. Aramada; 2 bavulda 68 kunduz postu ve 60 tilki postu olmak üzere toplam 128 hayvan postu ele geçirildi. Postların gümrüklenmiş değerinin 350 bin TL olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Esenboğa Havalimanı'nda kunduz ve tilki postları ele geçirildi

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