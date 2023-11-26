Esendere Gümrük Kapısı'ndan yurda giren 2 araçta 119,7 kg uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Esendere Gümrük Kapısında görev yapan Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, yurda giriş yapan iki araçta gerçekleştirilen kontrollerde 119,7 kg afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirilmiştir. Uyuşturucuyla mücadelemiz kara, hava ve deniz gümrük kapılarımızda aralıksız devam ediyor. Başarılı operasyon dolayısıyla, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Bakan Bolat ayrıca otomobillerde yapılan aramalara ait görüntüler paylaştı.

(DHA)





