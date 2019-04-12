Esenler Belediye Başkanı Göksu mazbatasını aldı

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 65.48 oy oranı ile İstanbul'daki AK Partili ilçe belediyeleri arasında birinci olan Göksu, İstanbul Ticaret Odası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bulunan İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mustafa Kestek'ten aldı. AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, MHP İlçe Başkanı Suat Yılmaz başta olmak üzere siyasi parti ilçe başkanlarının da katıldığı törende; 5 yıl Esenler Belediye Meclisi'nde görev yapacak yeni meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da mazbatalarını aldılar. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu İlçe Seçim Kurulu'nda görev yapanlara birer çiçek takdim ederek seçim boyunca gösterdikleri yoğun çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Mazbataların takdiminden sonra Esenler Belediye Başkanı ve parti ilçe başkanları hep birlikte yeni meclis üyeleri ve muhtarlarla birer hatıra fotoğrafı çektirdi.

“DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ”

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, seçimde Esenler halkının büyük teveccühü ile yeniden rekor oyla büyük bir sorumluluğun altına girdiğini belirterek, "Esenler halkımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bu dönemde de halkımızın takdir ve teveccühüne layık olmaya çalışacağız. Esenler halkının bu büyük ilgisi bizim sorumluluğumuz bir kat daha artırıyor. Bu sebeple şimdi daha da çok çalışacağız" dedi.

“5 BÜYÜK HEDEFİMİZ VAR“

Esenler için önümüzdeki 5 yıl için 5 büyük hedef belirlediklerini ve bunları gerçekleştirmek için çalışacaklarını kaydeden Göksu,”Esenler'de daha zengin birey, daha huzurlu ve güvenli Esenler, daha kaliteli ve nitelikli bir hayat, planlı, imar - mülkiyet problemleri bitmiş ve yenilenmiş bir Esenler ve geleceğe hazır, güven ve istikrarla daha da büyüyen, çocuklarımıza gönül rahatlığıyla bırakacağımız daha modern ve daha çağdaş bir Esenler” diyerek hedeflerini sıraladı.

MEHMET TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

1966 Gölbaşı Adıyaman doğumlu olan M. Tevfik Göksu, ilköğrenimini Gölbaşı'nda, ortaöğrenimini 1980-1985 yılları arasında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Akademik çalışmalarını sosyoloji alanında yoğunlaştıran M. Tevfik Göksu, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde başladığı doktora çalışmalarını Siyaset Sosyolojisi üzerine devam ettirdi.

Her zaman aktif siyasetin içerisinde bulunan M. Tevfik Göksu, Refah ve Fazilet Partilerinde İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Siyasi çalışmalarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasını sürekli devam ettiren Göksu, Milli Gençlik Vakfı İstanbul İl Kuruculuğu ve Marmara Bölge Başkanlığı yaptı.

Farklı sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatını sürdüren Göksu'nun Araştırmacılar Derneği, Teknik Elemanlar Derneği, ASKON ve Adıyamanlılar Vakfı üyelikleri halen devam etmektedir. Göksu, hazırladığı bir çok siyasal propaganda konseptinin yanı sıra sivil toplum iletişim danışmanlığı, yerel yönetim iletişim danışmanlığı ve 1992-2000 yılları arasında da Bağcılar Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı yaptı. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketinde çalışmalarda bulundu. 2009 Mahalli İdareler Seçimleri’nde partisi tarafından Esenler Belediye Başkan Adayı gösterildi ve seçimi yüzde 48 gibi yüksek bir oy oranı ile kazandı. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri için partisi AK Parti’den yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen M. Tevfik Göksu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi’nde de oylarını yaklaşık yüzde 32 arttırarak; seçmenin yüzde 62.7’sinin oyunu aldı. Göksu, aynı zamanda bir önceki seçime göre oylarını da en çok artıran İlçe Belediye Başkanı olmuştu. İngilizce ve Arapça bilen M. Tevfik Göksu evli ve dört çocuk babasıdır.

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