Esenler Belediye Başkanı Göksu: Sporun nabzı Esenler'de atacak

İSTANBUL, (DHA)- Esenler'de açılacak Spor Külliyesi ve Spor Vadisi ile ilçenin adeta bir spor şehri olacağını dile getiren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, projeleri hazırlanan Spor Külliyesi ve Spor Vadisi'nin hizmete girmesiyle birlikte sporun kalbinin Esenler'de atacağını söyledi.

Esenler Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte spora ve sporcuya yaptığı yatırımlarına iki yeni halka daha ekliyor. Çocuk parkları ve sosyal tesisleri ile tüm sporseverlere hitap edecek bu alanlar, 7’den 77’ye spor yapmak ve eğlenceli vakit geçirmek isteyen tüm vatandaşlara hizmet edecek.

SPOR KÜLLİYESİ'NDE YOK YOK

Kemer Mahallesi'nde, mevcut TEİAŞ Trafo Merkezi'nin bulunduğu toplam 251 bin metrekarelik alanda açılacak Spor Külliyesi'nde; futbol takımlarının antrenmanlarını yapabilecekleri 13 adet futbol sahası, futbol antrenmanlarında önemli bir yeri olan kumda çalışma için kaleci kum havuzu, 5 bin 339 seyirci kapasiteli Esenler Stadyumu, Esenler Spor Merkezi, spor ve fitness salonu, kamp eğitim merkezi, Esenler Erokspor Lisesi, otel, yurt, cami, çocuk-genç spor etkinlik ve oyun alanları, yeşillikler içinde yürüyüş ve dinlenme alanları ve 278 araçlık otopark yer alacak. Ayrıca Spor Külliyesi içinde açılacak Erokspor Meydanı da, prestijli bir karşılama mekânı ve özel günlerde toplanılabilecek yemyeşil bir açık alan olacak.