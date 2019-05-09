HABER

Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan kolonları çatlayan binaya ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 16:30 | Son Güncelleme

ESENLER Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, kolonları çatladığı için boşaltılan binaya ilişkin açıklamalarda bulundu.  Esenler Nenehatun Mahallesi 157.

Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan kolonları çatlayan binaya ilişkin açıklama

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENLER Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, kolonları çatladığı için boşaltılan binaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Esenler Nenehatun Mahallesi 157. Sokak'ta dün sabah saatlerinde bir binanın kolonlarında çatlamalar ve taş dökülmeleri meydana geldi. Binadaki 15 daire ve bir dükkan boşaltıldı. Vatandaşlar ise belediye ekiplerince misafirhanelere yerleştirildi. Vatandaşların eşyalarını alabilmeleri için binaya kontrollü bir şekilde giriş çıkışlarına izin veriliyor.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "23 yıllık bir bina. Bize olay intikal ettiği andan itibaren binanın tahliyesini gerçekleştirdik. İmar ve ruhsat işlemleri başlamış ama devam ettirilmemiş. İskansız bir bina. Arkadaşlarımız ihbar alır almaz gittiklerinde binanın kolanlarının patladığı ve büyük bir risk taşıdığını görmüşler. Şuanda 16 bağımsız bölümden oluşan bina komple tahliye edildi. Eşyalarını almaları için vatandaşların kontrollü bir şekilde giriş çıkışına izin veriliyor. Bu çerçevede hemen sisteme girilerek bu vatandaşlarımızın 18 kiralarının ödenmesi için başka bir yerde ikamet edebilmeleri için kira işlemleri başlatıldı. Bu süre içerisinde eğer gidebilecekleri bir yer yoksa onları misafirliklerini sağlayacağız ve böylece onları mağdur etmeden bu süreci yönetmiş olacağız" dedi.

"BİNAYI GEREKLİ RAPORLAR TUTULDUKTAN SONRA YIKACAĞIZ"
Gerekli raporlar tutulduktan sonra binanın yıkılacağını belirten Başkan Göksu, "Binanın içeriden çok kötü bir manzarası var. Her an bir felaketle karşılaşabilirdik ama çok erken haberimiz oldu, hemen binayı tahliye ettik. Tahliye işlemleri bitti. Vatandaşların eşyalarını almaları için kontrollü bir şekilde girişlerini sağlıyoruz. Artık binayı gerekli raporlar tutulduktan sonra yıkacağız. Daha sonra mal sahipleriyle oturup konuşacağız. Binanın nasıl bir yöntemle yenileneceğini konuşacağız. Vatandaşların 18 aylık kira bedelleri ödenecek. Ev bulamadım gibi bir sıkıntı söz konusu olursa da biz onları misafir edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Başkan Göksu sözlerine şöyle devam etti:
"Ne yeterli derecede demiri var. Ne yeterli derecede sağlıklı kumu var. Bunlar deniz kumları ile yapılmış binalar. Şunu görmemiz lazım, gerçekten bizim bina stoklarımızın büyük bir bölümü deniz kumuyla yapılmış. Bu binaların büyük bir hızla yenilenmesinin hepimiz adına çok önemli olduğunu biliyoruz. Burada tekstil atölyesinin bir payı var mıdır buna uzmanlar karar verecek ama bizim ilk yaptığımız gözlemde bununla lakası olduğu gözükmüyor."
(FOTOĞRAF)

Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan kolonları çatlayan binaya ilişkin açıklamaEsenler Belediye Başkanı Göksu'dan kolonları çatlayan binaya ilişkin açıklamaEsenler Belediye Başkanı Göksu'dan kolonları çatlayan binaya ilişkin açıklama

PARTNERİftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!İftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!
SocialBrands Mayıs ayı sonuçları yayındaSocialBrands Mayıs ayı sonuçları yayında
Kağıthane'de yıkımı yapılan binalarda son durum havadan fotoğraflandıKağıthane'de yıkımı yapılan binalarda son durum havadan fotoğraflandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

İmamoğlu ve Yıldırım'ın 23 Haziran stratejisi ne olmalı?

İmamoğlu ve Yıldırım'ın 23 Haziran stratejisi ne olmalı?

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti! Flaş gelişme

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Son dakika: TEM'de tır devrildi! Trafik kilit

TEM'de TIR devrildi! Trafik kilit

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısının görüntüleri incelenecek

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri incelenecek

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Anayasa Mahkemesi'nden Hizb-ut Tahrir kararı!

Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar!

98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.