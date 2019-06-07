HABER

Esenler Belediye Başkanı Göksu’ya provokatif söylemde bulunan vatandaş CHP’li çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 20:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleşen bir programda Esenler Belediye Başkanı M.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleşen bir programda Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’ya hakaret eden ve provokatif söylemde bulunan vatandaşın CHP’li olduğu ortaya çıktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün saat 15.00 sıralarında Esenler Dörtyol Meydanı’nda bulunan Esenler Trabzonlular Derneği’ne bayramlaşma ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu derneğe girdiği sırada Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun yanına gelen bir vatandaş Başkan Göksu’ya, “Başkan sen bize Rum, Pontus dedin” diyerek yaklaştı sonrasında hakaret etmeye başladı.
Dernekte bulunan diğer Trabzonlu vatandaşlar ise Başkan Göksu’ya provokatif söylemde bulunan vatandaşa tepki gösterdi. Provokatif sözler sarf eden vatandaş tepki üzerine söylemlerini değiştirerek, “Başkan ben yıllardır işsizim. Kaç yıldır bir iş bulamadın bana” dedi.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde vatandaşın, başkana hakaret ettiği kısımların montajda kesildiği, bu yüzden de Başkan Göksu’nun kendisinden iş isteyen bir vatandaşı kovmuş gibi bir algı ortaya çıkartıldığı öğrenildi.
Başkan Göksu’ya hakaret eden ve provokatif söylemde bulunan vatandaşın CHP’li olduğu ortaya çıktı.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Araçlarını yatak, halı, kilim, örtü ve havluyla 'dolu'dan korumaya çalıştılarAraçlarını yatak, halı, kilim, örtü ve havluyla 'dolu'dan korumaya çalıştılar
5 dakikalık yağmur ve dolu yolları dere yatağına çevirdi5 dakikalık yağmur ve dolu yolları dere yatağına çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Firariydi! Çalılıkların arasında yakalandı

Firariydi! Çalılıkların arasında yakalandı

Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri'den Güney Kıbrıs'ın doğal gaz anlaşmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Ankara Emniyeti'nden cinsel istismar açıklaması

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! Emniyet'ten açıklama geldi

Muradiye Şelalesi tatilcilerin akınına uğradı

Akın akın oraya gittiler! Adım atacak yer kalmadı

Bir türlü önlenemiyordu! Obruk oluşumunun nedeni ortaya çıktı

Bir türlü önü kesilemiyordu! Nedeni ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.