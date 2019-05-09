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Esenler Belediye Başkanından kolonları çatlayan bina hakkında açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:34 | Son Güncelleme

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu kolonları çatlayan ve tahliye edilen binayla ilgili açıklamada bulundu.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu kolonları çatlayan ve tahliye edilen binayla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Göksu, “Her an bir felaketle karşılaşabilirdik ama çok erken haberimiz oldu, hemen binayı tahliye ettik. Tahliye işlemleri bitti. Vatandaşların eşyalarını almaları için kontrollü bir şekilde girişlerini sağlıyoruz. Artık binayı gerekli raporlar tutulduktan sonra yıkacağız” dedi.
Esenler Nenehatun Mahallesi 157. Sokak’ta dün sabah saatlerinde bir binanın kolonlarında çatlamalar ve taş dökülmeleri meydana geldi. Belediye ekiplerince binadaki 15 daire ve bir dükkan boşaltıldı. Vatandaşlar ise belediye ekiplerince misafirhanelere yerleştirildi.Ancak vatandaşların eşyalarını alabilmeleri için kontrollü bir şekilde giriş çıkışlarına izin veriliyor. Ekiplerin tahliye edilen binada incelemeleri devam ediyor.
Olayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “23 yıllık bir bina. Bize olay intikal ettiği andan itibaren binanın tahliyesini gerçekleştirdik. İmar ve ruhsat işlemleri başlamış ama devam ettirilmemiş. İskansız bir bina. Arkadaşlarımız ihbar alır almaz gittiklerinde binanın kolanlarının patladığı ve büyük bir risk taşıdığını görmüşler. Şuanda 16 bağımsız bölümden oluşan bina komple tahliye edildi. Eşyalarını almaları için vatandaşların kontrollü bir şekilde giriş çıkışına izin veriliyor. Bu çerçevede hemen sisteme girilerek bu vatandaşlarımızın 18 kiralarının ödenmesi için başka bir yerde ikamet edebilmeleri için kira işlemleri başlatıldı. Bu süre içerisinde eğer gidebilecekleri bir yer yoksa onları misafirliklerini sağlayacağız ve böylece onları mağdur etmeden bu süreci yönetmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Binayı gerekli raporlar tutulduktan sonra yıkacağız”
Gerekli raporlar tutulduktan sonra binanın yıkılacağını belirten Başkan Göksu, “Binanın içeriden çok kötü bir manzarası var. Her an bir felaketle karşılaşabilirdik ama çok erken haberimiz oldu, hemen binayı tahliye ettik. Tahliye işlemleri bitti. Vatandaşların eşyalarını almaları için kontrollü bir şekilde girişlerini sağlıyoruz. Artık binayı gerekli raporlar tutulduktan sonra yıkacağız. Daha sonra mal sahipleriyle oturup konuşacağız. Binanın nasıl bir yöntemle yenileneceğini konuşacağız. Vatandaşların 18 aylık kira bedelleri ödenecek. Ev bulamadım gibi bir sıkıntı söz konusu olursa da biz onları misafir edeceğiz” şeklinde konuştu.
Başkan Göksu sözlerine şöyle devam etti: “Ne yeterli derecede demiri var. Ne yeterli derecede sağlıklı kumu var. Bunlar deniz kumları ile yapılmış binalar. Şunu görmemiz lazım, gerçekten bizim bina stoklarımızın büyük bir bölümü deniz kumuyla yapılmış. Bu binaların büyük bir hızla yenilenmesinin hepimiz adına çok önemli olduğunu biliyoruz. Burada tekstil atölyesinin bir payı var mıdır buna uzmanlar karar verecek ama bizim ilk yaptığımız gözlemde bununla lakası olduğu gözükmüyor.”

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