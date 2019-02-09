Esenler Belediyesi, usta sanatçı Cem Karaca’yı ölüm yıldönümünde andı

Usta sanatçı Cem Karaca ölümünün 15’inci yıldönümünde Esenler Belediyesinin düzenlemiş olduğu saygı gecesiyle anıldı. Saygı gecesinde sanatçının oğlu Emrah Karaca ve Cahit Berkay’ın üyesi olduğu Moğollar Grubu sahne aldı.

Anadolu Rock müziğinin kurucularından Cem Karaca ölümünün 15’inci yıldönümünde Esenler Belediyesinin düzenlemiş olduğu saygı gecesiyle anıldı. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen geceye Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Esenler Belediye Başkanı Göksu, yaptığı konuşmada Cem Karaca’nın darbe sonrası ülkesinden sürgün edildiğine dikkat çekerek, “Hayatta en acı şey vatanından ayrı kalmasıdır. İnsana hasret olarak en ağır gelen hasret vatan hasretidir. Yurt dışına gittiğinde uzun süre kalanlar orada kendilerinde bir şeyin eksik kaldığını hissederler. Vatan üzerinde doğan her çocuğun kulağına özgür tınısını üfler. O bu topraklara hasret çekmiş bir insandı” dedi.

"Dünyanın en matrak insanıydı"

Geceye katılan sanatçının yakın arkadaşı Cahit Berkay da Cem Karaca’yı özlediğini belirterek, “Biz onunla çok iyi arkadaştık, hayatı da beraber paylaştık. Çoğu insan Cem Karaca’yı ciddi asık suratlı biri olarak bilir, ama dünyanın en matrak insanıydı. Bu gece burada onu anacağız, hüzünlendim yine. Şimdi oğluyla beraber çalışıyoruz, Cem’i doyasıya anıyoruz. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.