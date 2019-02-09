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Esenler Belediyesi, usta sanatçı Cem Karaca’yı ölüm yıldönümünde andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 00:19 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Cem Karaca ölümünün 15’inci yıldönümünde Esenler Belediyesinin düzenlemiş olduğu saygı gecesiyle anıldı.

Usta sanatçı Cem Karaca ölümünün 15’inci yıldönümünde Esenler Belediyesinin düzenlemiş olduğu saygı gecesiyle anıldı. Saygı gecesinde sanatçının oğlu Emrah Karaca ve Cahit Berkay’ın üyesi olduğu Moğollar Grubu sahne aldı.

Anadolu Rock müziğinin kurucularından Cem Karaca ölümünün 15’inci yıldönümünde Esenler Belediyesinin düzenlemiş olduğu saygı gecesiyle anıldı. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen geceye Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Esenler Belediye Başkanı Göksu, yaptığı konuşmada Cem Karaca’nın darbe sonrası ülkesinden sürgün edildiğine dikkat çekerek, “Hayatta en acı şey vatanından ayrı kalmasıdır. İnsana hasret olarak en ağır gelen hasret vatan hasretidir. Yurt dışına gittiğinde uzun süre kalanlar orada kendilerinde bir şeyin eksik kaldığını hissederler. Vatan üzerinde doğan her çocuğun kulağına özgür tınısını üfler. O bu topraklara hasret çekmiş bir insandı” dedi.

"Dünyanın en matrak insanıydı"
Geceye katılan sanatçının yakın arkadaşı Cahit Berkay da Cem Karaca’yı özlediğini belirterek, “Biz onunla çok iyi arkadaştık, hayatı da beraber paylaştık. Çoğu insan Cem Karaca’yı ciddi asık suratlı biri olarak bilir, ama dünyanın en matrak insanıydı. Bu gece burada onu anacağız, hüzünlendim yine. Şimdi oğluyla beraber çalışıyoruz, Cem’i doyasıya anıyoruz. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.

"Onu babası keşfetti sahneye ilk ben çıkardım"
Cem Karacay’ı sahneye ilk çıkaran isim olan İlham Gencer, öyküsünü şöyle anlattı:
“Şeref duyarım, vefa duygusu bir insanda olmazsa bana göre insan bile değildir. Bu duyguyla buraya geldim. 1960-61 yılında babası Mehmet Karaca tiyatrosunun aktörüydü, benim çatı kulübüme gelmişti. Ben kulübü 60-67 yıllarında açmıştım. Hem sahibi hem de piyanisti oldum. Mehmet Karaca ‘Oğlumu getiriyorum onu sahneye çıkar’ dedi. Bugün gibi hatırlıyorum. Hemen çıkarttım hiç beklemedim. Unchain My Heart jaz parçası söylemişti hiç unutmuyorum.“
Oğlu Emrah Karaca da acısının hüzne dönüştüğünü söyleyerek, “Dile kolay, dilden kolay çıkıyor ama tam 15 sene geçti üzerinden dün gibi. Ama bir özelliği var koca çınarların, babam olduğu için söylemiyorum. O dönemde müzik yapmış sanatın içinde olmuş insanlar unutulmuyorlar. İnsanlar o şarkıları hep birlikte söylüyorlar. Övünç kaynağım bu insanların babamın şarkılarını unutmaması acımı hafifletiyor” dedi.

Saygı gecesi Moğollar Grubu’nun sahne alması ve sevenlerin katılımıyla gerçekleşti. Kültür Merkezini dolduran sevenleri şarkılarına eşlik ederek sanatçıyı andı.

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