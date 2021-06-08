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Esenler’de alışveriş merkezinde yangın paniği

08.06.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenler’de bir alışveriş merkezinin mobilya bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Esenler’de alışveriş merkezinde yangın paniği

Yangın, Atışalanı Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinin 4. katında bulunan mobilya bölümünde yangın çıktı.

Alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar hemen tahliye edilerek, durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Esenler ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

CADDEDE ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Polis ekipleri ise caddeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Araç trafiğinin yaklaşık 1 saat akmadığı caddede araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve caddede oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. (İHA)

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