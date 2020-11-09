HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Esenler'de atış poligonunda korkutan yangın

Esenler'de atış poligonunda korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2020 15:32 | Son Güncelleme

Esenler'de 5 katlı atış poligonu binasının zemin katında yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm binayı kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Esenler'de atış poligonunda korkutan yangın

Yavuz selim Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı ateş poligonu binasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İddialara göre binanın zemin katında bulunan atış poligonun perdeleri henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Dumanlar kısa sürede binanın tüm katlarını sardı. Poligon görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

4bf827f812c75576f043bed190d3cff9

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina içerisindeki duman tahliye edildi. Yangın sırasında poligon içerisinde bulunan mühimmat ve silah deposunun zarar görmediği öğrenildi. Polis ekipleri poligon binasının çevresine şerit çekerek çevrede önlem aldı. Olası bir patlama durumuna karşılık sağlık görevlileri de hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Şoke eden anlar! Bir kadın, tartıştığı erkeği tekme tokat dövdüŞoke eden anlar! Bir kadın, tartıştığı erkeği tekme tokat dövdü
İşte en güzel 10 Kasım şiirleriİşte en güzel 10 Kasım şiirleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
İğrenç olay! Uyuşturucu hap verip cinsel saldırıda bulunmuşlar
İğrenç olay! Uyuşturucu hap verip cinsel saldırıda bulunmuşlar
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
5'inci kattan düşüp hayatını kaybetmişti! Annesinin feryadı yürekleri dağladı
5'inci kattan düşüp hayatını kaybetmişti! Annesinin feryadı yürekleri dağladı
Binanın deprem riski nasıl anlaşılır?
Binanın deprem riski nasıl anlaşılır?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
17 yaşında 52 sabıkası bulunan şüpheli tutuklandı
17 yaşında 52 sabıkası bulunan şüpheli tutuklandı
Kimse farkında değil! Tuvalete cep telefonu ile giriyorsanız mutlaka okuyun
Kimse farkında değil! Tuvalete cep telefonu ile giriyorsanız mutlaka okuyun
Antalya'da şoke eden görüntü! Bir kadın, tartıştığı erkeği tekme tokat dövdü
Şoke eden anlar! Bir kadın, tartıştığı erkeği tekme tokat dövdü
En yaşlı olanı 800 yıllık! Asırlık ağaçlardan toprağa düşüyor
En yaşlı olanı 800 yıllık! Asırlık ağaçlardan toprağa düşüyor
Akılalmaz olay! Çiftlik çalışanı, yemeğini geç getiren patronunu bacaklarından vurdu
Akılalmaz olay! Yemeğini geç getirdi diye tüfekle vurdu
Gaziantep'te korkunç kaza! Sosyal medyadan canlı yayınladığı yolculuğu ölümle bitti
Sosyal medyadan canlı yayınladığı yolculuğu ölümle bitti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.