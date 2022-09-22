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Esenler'de dehşet! Evinin balkonunda öldürüldü, babası isyan etti: İntihar ederim

22.09.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de meydana gelen olayda iki kişi arasında çıkan tartışma sonucunda facia yaşandı. Tarafların ayrılmasının ardından silahına sarılan kişi, kardeşi için balkona çıkan husumetlisini vurdu. Erhan Kaşa'nın babası Necati Kaşa, "Ben 35 senedir burada esnaflık yapmış bir insanım. Bütün çevreme sorabilirsiniz. Benim çocuklarım hakkında bir Allah'ın kulunun şikayeti olursa ben intihar ederim. Olay esnasında ben yoktum. Komşularım anlattı'' diyerek yaşanan olaya isyan etti.

Esenler'de dehşet! Evinin balkonunda öldürüldü, babası isyan etti: İntihar ederim

Olay, Esenler Tuna Mahallesi 689. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Metin E., aralarında husumet bulunan Erhan Kaşa’ya balkona çıkarak küfür etmeye başladı. Evde oturduğu sırada sesleri duyan Erhan Kaşa da balkona çıkarak Metin E. ile tartışmaya başladı. Daha sonra aşağıya inen Erhan Kaşa ile Metin E. arasında kavga çıktı. Sokaktaki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı ve Erhan Kaşa evine çıktı. Kısa bir sürenin ardından Metin E., apartmanın önüne tekrardan geldi ve Erhan Kaşa’nın oturduğu binaya kurşun yağdırdı. Erhan Kaşa, kardeşi için endişelenerek 2. kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Metin E.'nin silahından çıkan kurşunlar Kaşa'ya isabet etti. Kaşa ambulansla hastaneye kaldırılırken, Metin E. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Erhan Kaşa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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''KARDEŞİNE BAKAYIM DERKEN GÖĞSÜNDEN VURULUYOR''

Hayatını kaybeden Erhan Kaşa'nın yakını Ercan Atik, “Akşam saat 22-22.30 sıralarında mahalleden tanıdığımız bir insan alkol içmiş. Sürekli aynı olaylar yaşanıyordu. Küfür etmiş. Bizim dayıoğlu da aşağıya iniyor, aralarında küfürleşme başlıyor, münakaşa çıkıyor. Olayın ardından tekrardan geliyor hakaretlerde bulunuyor, ateş açmaya başlıyor. Erhan Kaşa kardeşine bakayım derken mermi göğsüne geliyor. Olduğu yerde yıkılıyor” dedi.

"2 YETİM KALDI BUNUN HESABINI KİM VERECEK?''

Erhan Kaşa'nın babası Necati Kaşa, "Ben 35 senedir burada esnaflık yapmış bir insanım. Bütün çevreme sorabilirsiniz. Benim çocuklarım hakkında bir Allah'ın kulunun şikayeti olursa ben intihar ederim. Olay esnasında ben yoktum. Komşularım anlattı. Bu adamın bir değil iki değil üç değil, bu adam sürekli mahallenin ortasına gelip küfrediyor. Bu adam sürekli mahallenin ortasına gelip küfür ediyor. Oradan ayrılıyorlar. Vatandaşlar uyarıyor ama beklemeden gidiyorlar. Sonra silahla geliyor tarayıp çekip gidiyor. Bu çocuğun suçu günahı neydi. Vatandaş olarak soruyorum. Yazık günah. Bir genç büyütmek o kadar kolay mı? 2 yetim kaldı. Bunun hesabının kim verecek? Ben evime giremiyorum. Yazık günah değil mi?" dedi.

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(DHA)

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