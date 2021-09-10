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  4. Esenler'de feci kaza! Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Esenler'de feci kaza! Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

10.09.2021 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenler'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Esenler'de feci kaza! Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Kaza, Oruç Reis Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında yaşandı. Otomobili kullanan Sergen Acur, Batışehir Caddesi üzerinde ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Sergen Acur ile otomobildeki arkadaşları Eray Diler ve Muhammet Emre Diler otomobilde sıkışarak yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerinde sağlık polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çalışmalar sonucu otomobilde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere aldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazayı haber alan Acur'un ailesi olay yerine koştu. Kaza sonrası yaralanan çocuklarını gören aile sinir krizi geçirdi. Aileyi, çocuklarının durumunun iyi olduğunu söyleyen polis sakinleştirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Esenler
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