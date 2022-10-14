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Esenler'de iğrenç olay! 15 yaşındaki genç kızı adım adım takip etti, yabancı uyruklu kişi linç edildi

14.10.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yabancı uyruklu bir kişi, 15 yaşındaki bir kızı evine kadar takip ettiği iddiasıyla kızın babası ve mahalleli tarafından linç edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.R.'yi linçten kurtararak, gözaltına aldı. Yabancı uyruklu kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenler'de iğrenç olay! 15 yaşındaki genç kızı adım adım takip etti, yabancı uyruklu kişi linç edildi

İstanbul Esenler'de meydana gelen olayda, 15 yaşındaki bir kız, bir erkek tarafından takip edildiğini fark edince durumu babasına haber verdi. Ertesi gün yine küçük kızı takip eden yabancı uyruklu kişi, kızın babası ve mahalleli tarafından linç edildi. Tacizciyi öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı.

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FECİ ŞEKİLDE DÖVÜLDÜ

Olay, önceki akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu M.R. 15 yaşındaki bir kızı okul çıkışında evine kadar takip etti. Takip edildiğini fark eden kız durumu babasına bildirdi. Ertesi gün kızı yine takip eden M.R.'yi baba ile mahalleli sokakta yakaladı. Baba ile mahalle sakinleri M.R.'yi feci şekilde dövdü.

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MAHALLELİNİN ELİNDEN POLİS KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.R.'yi linçten kurtararak, gözaltına aldı. Kızın babasının şikayeti üzerine M.R. sağlık kontrollerinin ardından Esenler Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemleri sona eren M.R. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenler taciz
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