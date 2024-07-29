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  4. Esenler'de kahvehaneye silahlı saldırı! Müşteriler çay ocağının arkasına saklandı

Esenler'de kahvehaneye silahlı saldırı! Müşteriler çay ocağının arkasına saklandı

29.07.2024 00:08
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İstanbul Esenler'de akşam saatlerinde bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kahvehane çalışanı, saldırı sırasında müşterilerin çay ocağının arkasına saklandığını söyledi.

Esenler'de kahvehaneye silahlı saldırı! Müşteriler çay ocağının arkasına saklandı

Olay, 22.00 sıralarında Menderes Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede yaşandı. İddiaya göre öğle saatlerinde kahvehanede oyun oynayan bir grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavganın ardından akşam saatlerinde işletmeye kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

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Açılan ateşler işletmenin canlarına zarar verirken kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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MÜŞTERİLER OCAĞIN ARKASINA SAKLANDI

Kahvehane çalışanı Mustafa Dağdır, olayda yaralanan olmadığını ve içeride bulunan 5-6 kişinin saklanmak için çay ocağının arkasına saklandığını aktardı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenler silahlı saldırı
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