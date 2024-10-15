HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenler'de korku dolu anlar! Boşaltılan binanın çatısı çöktü

Esenler'de korku dolu anlar! Boşaltılan binanın çatısı çöktü

15.10.2024 23:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de daha önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Çatıdan düşen parçalar nedeniyle park halindeki iki araçta hasar oluştu.

Esenler'de korku dolu anlar! Boşaltılan binanın çatısı çöktü

Fevzi Çakmak Mahallesi 1118. Sokak'ta bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında yaklaşık bir ay önce boşaltılan üç katlı binanın çatısında kısmi çökme oldu. Çatıdan düşen parçalar nedeniyle park halindeki iki araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldığı binada ekiplerin çalışması sürüyor.

AA-20241015-35921039-35921037-ESENLERDE_DAHA_ONCE_BOSALTILAN_BINANIN_CATISINDA_KISMI_COKME_OLDU

"ÇATININ ÜSTÜNDEN TUĞLALAR DÜŞTÜ"

Mahalle sakinlerinden Murat Kayaalp, gazetecilere, berber arkadaşının dükkanında oturdukları sırada bir gürültü duyduklarını ve kaza olduğunu zannettiklerini söyledi.

Olayın ardından üç çocuğun diğer tarafa doğru koştuğunu gördüklerini belirten Kayaalp, "Dışarı çıktık, baktık ki olay böyle. Şükürler olsun yaralı yok, bizim de sevincimiz o. Çatının üstünden tuğlalar düştü." diye konuştu. Şerif Doğan da çocukların üç saniye ile kurtulduğunu ve düşen parçalar nedeniyle iki aracın kullanılamayacak duruma geldiğini ifade etti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Esenler
En Çok Okunan Haberler
Savunma sanayii fonu teklifine erteleme! 2025 yılına bırakıldı

Savunma sanayii fonu teklifine erteleme! 2025 yılına bırakıldı

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe kararı!

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe kararı!

Erdoğan: Tehlike ülkemize yaklaşıyor

Erdoğan: Tehlike ülkemize yaklaşıyor

Kahreden haber 18 gün sonra geldi

Kahreden haber 18 gün sonra geldi

Genç kadına yumruk atıp burnunu kırdı! AK Parti, gençlik kolları başkanını görevden aldı

Genç kadına yumruk atıp burnunu kırdı! AK Parti, gençlik kolları başkanını görevden aldı

'Soğuk hava kar yağışı getirecek' İl il sıraladı!

'Soğuk hava kar yağışı getirecek' İl il sıraladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.