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Esenler'de korkunç kaza! 5 ölü, 1 yaralı... Araçtan düşen fotoğraflar dikkat çekti

25.08.2022 06:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de TEM Bağlantı Yolu'da kan donduran bir kaza meydana geldi. Otoyolda seyir halinde bulunan otomobil, kontrolden çıkarak yan yoldaki ağaçlık alana uçtu. Ağaca çarparak duran ve tanınmaz hale gelen araçtaki 5 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından otomobilden düşen ve yemekte çekildiği görülen fotoğraflar ise dikkat çekti...

Esenler'de korkunç kaza! 5 ölü, 1 yaralı... Araçtan düşen fotoğraflar dikkat çekti

Korkunç kaza, TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 ADU 875 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Esenler ayrımına gelmeden yoldan çıkarak ağaçlık alana uçtu. Kazada otomobilde bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybederken, Samet Ilgaz ağır şekilde yaralandı.

OTOMOBİLDE SIKIŞANLARI İTFAİYE ÇIKARDI

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de otomobilde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin kontrolünden sonra otomobilden fırlayan 2 kişinin olay yerinde öldüğü belirlendi. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri ise otomobilde sıkışanları bulundukları yerden güçlükle çıkardı. Otomobildeki 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bu kişilerden 3'ü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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YEMEKTE ÇEKİLEN FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Kaza sırasında bariyerlere çarptıktan sonra savrularak ağaca çarpan otomobil tanınmaz hale geldi. Olay yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise dikkat çekti. Fotoğrafta otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları görüldü. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Esenler Tem otoyolu
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