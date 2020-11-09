Esenler’de meydanlara HES kodu ile girilecek

Artan koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla 5 Kasım’da toplanan Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçedeki vaka sayılarını azaltmak ve yayılma hızını önlemek için bir dizi tedbir aldı. Tedbirler kapsamında, kurul, Esenler’in en büyük meydanı olan Dörtyol Meydanı ile yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu Davutpaşa Caddesi’ne Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile girilmesi kararını aldı. Ayrıca, ilçedeki kapalı ve açık pazar alanlarında tezgah kuran pazarcılara ve çalışanlara da HES kodu zorunluluğu getirildi. HES kodu bulunmayanlar meydan ve caddeye alınmazken, kaçak giriş yapanlara cezai işlem yapılacağı bildirildi.

“TEMASLI KİŞİNİN KENDİNİ VE TOPLUMU KORUMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Bugün başlayan uygulama kapsamında Esenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi’nde denetimler yapıldı. Denetimlerde HES kodu olmayan vatandaşların alanlara girişine izin verilmedi. Ayrıca, kapalı ve açık pazar alanlarındaki çalışanlara yönelik de uygulama yapıldı.

Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan Zabıta ve Ruhsattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş, “İstanbul’da artan vakalardan sonra Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak vaka sayısını nasıl azaltabilir konulu bir toplantı yaptık. Sirkülasyonun fazla olduğu Esenler'in en büyük meydanı olan Dörtyol Meydanı’nda HES uygulamasına geçtik. HES kodu uygulamasıyla temaslı ve koranavirüs olan vatandaşları tespit ederek topluma bulaştırmasını engellemeye çalışacağız. Temaslının kendini korumasından çok toplumu koruması da önemli. Bu uygulama bilinçli davranmaya da katkı sağlıyor. Hizmet binalarımızda çalışanları her gün HES koduna tabii tutuyoruz. İş yerlerine bu uygulamayı teşvik etmek için gayret gösteriyoruz” dedi.