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  4. Esenler'de şoke eden anlar! Lüks aracı vatandaşların gözü önünde soydular

Esenler'de şoke eden anlar! Lüks aracı vatandaşların gözü önünde soydular

14.01.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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İstanbul Esenler’de cadde üzerinde park halindeki bir lüks araç, 3 hırsız tarafından vatandaşların gözleri önünde soyuldu. Caddeden vatandaşların geçmesine rağmen rahat tavırlarla hırsızlıklarına devam eden şüphelilerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Esenler Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan lüks aracın arkasına araçlarını park eden üç hırsız, çevreyi gözetledikten sonra lüks araca yanaşarak yumruklarla camı kırdı. Bir hırsız geldikleri araçta beklerken, bir hırsızda hızlı bir şekilde araca girerek elektronik aksamları sökmeye başladı.

VATANDAŞLARA ALDIRIŞ ETMEDEN ARACI SOYDULAR

Aracın içerisinde bulunan hırsız söktükleri elektronik parçaları dışarıda bekleyen arkadaşına vererek geldikleri araca yükledi. Bu sırada cadde üzerinde araçların ve vatandaşların gelmesine aldırış etmeyen hırsızların rahat tavırları şaşkına çevirdi. Hırsızlar çevresindeki vatandaşları umursamadan hırsızlık yapmaya devam etti. Lüks aracın içini talan eden hırsızlar alacakları malzeme kalmayınca, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı.

LÜKS ARAÇTAN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Esenler’de hırsızların lüks aracı talan ederek soydukları o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların aracı lüks aracın arkasına park ettikten sonra, aracın camını kırıp içine girdiği, burada parçaları sökerek geldikleri araca yükledikleri ve çevredeki araçlara ve vatandaşlara aldırış etmeden lüks aracı soydukları görülüyor.

(İHA)

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