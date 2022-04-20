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Esenler'de yaşandı! Gürültüyle uyanan bina sakinleri şaşkına döndü

20.04.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de mahalle sakinleri, sabah saatlerinde gürültüyle uyandı. Dışarı baktıklarında şaşkına dönen mahalleli, parktaki ağacın, bina ile 2 otomobilin üzerine devrildiğini gördü. Park halindeki otomobillerde ufak çaplı hasar oluşurken, olay yerine gelen ekipler ağacı keserek kaldırdı.

Esenler'de yaşandı! Gürültüyle uyanan bina sakinleri şaşkına döndü

Esenler'de sabah saatlerinde parktaki ağaç, sokakta bulunan bir bina ile 2 otomobilin üzerine devrildi. Bina sakinleri şaşkınlık yaşarken, park halinde bulunan 2 otomobilde ufak çaplı hasar meydana geldi.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi 1137. Sokak'ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Şehit Jandarma Asteğmen İzzet Türk parkında bulunan bir ağaç, henüz bilinmeyen nedenden dolayı sokağa devrildi. Ağacın dalları sokakta bulunan bir bina ile 2 otomobile çarptı. Gürültüye uyanan bina sakinleri şaşkınlık yaşarken, park halinde bulunan 2 otomobilde ufak çaplı hasar meydana geldi.

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EKİPLERE HABER VERDİLER

Bina sakinleri durumu itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Esenler Belediyesine ait zabıta ekipleri de çevrede önlem aldı. Sabah saatleri olması ve sokağın boş olması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Devrilen ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kesilerek kaldırıldı.

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"40 SENELİK AĞAÇ OLABİLİR"

Ağacın devrilmesi sonucu otomobili zarar gören Ümit Gündoğdu, “Babamla benim aracımın üzerine geldi. Ön cam patlamış önemli bir şey yok. Dediğim gibi Allah'tan gece yarısı oldu. Gündüz olsa burada kaç tane insan olacaktı. Çocuklar olacaktı. Daha kötü şeyler olacaktı. Allah'a şükür gece yarısı devrildi. Yaklaşık 20 yıldır buradayım, 40 senelik ağaçlar olabilir. Büyük ağaçlar, rüzgar yok. Kendiliğinden devrilmiş. Diğer ağaçlar da yan yatmış. Yarın bir gün onların da devrilme ihtimali çok yüksek" dedi. (DHA)

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